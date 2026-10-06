Polizia Municipale, settembre di controlli a Marano: 66 multe, 17 veicoli sequestrati e 7 denunce

Con i nuovi importanti innesti di nuovi Agenti ed un sempre più coltivato spirito di corpo l’attività del Comando della Polizia municipale, si segnala per opportunità raggiunte e progressioni nell’assistenza alle varie attività burocratiche dell’ente ed in special modo per quelle riferite al progetto di videosorveglianza che vede oggi Marano in un unico sistema coordinato complessivo attestato presso la Sala operativa e di controllo.

Nel mese di settembre, l’attività di controllo espressa nel territorio ha fatto registrare significativi interventi ed in particolare per quest’ambito sono stati effettuati 60 posti di controllo da parte delle pattuglie del Comando.

Nel corso di tali presidi sono stati controllati poco meno di 400 veicoli.

Elevate 66 sanzioni e sequestrati 17 veicoli per mancata copertura assicurativa.

Altre 29 persone hanno subito provvedimenti di rigore per mancata revisione degli automezzi ed 11 persone per guida senza patente o con patente scaduta.

Incentivata nel mese anche l’attività dei controlli ambientali durante i quali sono state sequestrate 3 aree per deposito e abbandono di rifiuti e denunciate ben 7 persone.

Molti gli interventi volti suggerire comportamenti di guida più prudenti e rispettosi delle difficoltà altrui specie pedoni e persone anziane o con disabilità per favorire un confronto sempre più consapevole dei rischi e dei pericoli conseguenti all’esercizio della guida di automezzi e due ruote .

Nota stampa commissione straordinaria