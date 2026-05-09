Marano, il volto umano della sanità. Izzo: “Un esempio virtuoso al Distretto 38”

Il personale sanitario è spesso vittima di un giudizio collettivo severo, che tende a ridurre la complessità del lavoro di cura a stereotipi negativi. Tuttavia, il Distretto Sanitario 38 dell’ASL Napoli 2 a Marano offre una controprova tangibile di come la rigida formalità burocratica possa fondersi con una profonda umanità. L’Ufficio Commissioni per l’Invalidità Civile dimostra che competenza tecnica e pazienza non sono elementi contrapposti, ma complementari, essenziali per condividere il carico fisico e psicologico dei pazienti nel rispetto della loro dignità. L’esperienza positiva inizia già all’ingresso, dove l’accoglienza è curata da un’operatrice dalla spiccata sensibilità e da un sorriso garbato, capace di gettare le basi per un rapporto di fiducia fin dai primi istanti. All’interno degli uffici, i medici delle commissioni dimostrano un’elevata statura sia professionale che umana, affrontando ogni visita con un delicato rispetto per il dolore che ciascuno nasconde. In questo contesto, la persona non viene mai ridotta a un numero o a un semplice caso clinico, ma viene vissuta nella sua interezza, con la dovuta considerazione per la sofferenza che l’accompagna. Un riconoscimento doveroso va a tutti gli operatori di questa struttura, che non perdono mai di vista la dimensione relazionale della medicina. Un plauso speciale è riservato al Direttore del Distretto, dott. Tommaso Girasole, il quale ha saputo trasformare l’ente in un modello di efficientismo strutturale. Grazie a una attenta ristrutturazione degli spazi e alla valorizzazione di energie umane di alto profilo, il distretto è diventato un esempio virtuoso di come organizzazione ed empatia possano coesistere, elevando significativamente la qualità dell’assistenza e il rispetto per il cittadino.

Michele Izzo