Marano. I nostri campioni di bocce brillano al Trofeo CONI

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Oggi, 9 maggio 2O26, il Bocciodromo di Marano ha ospitato la manifestazione del progetto “Bocciando si impara”, valida per il prestigioso Trofeo CONI. Gli alunni delle classi 1ª C, 2ª C e 2ª E hanno dimostrato grande entusiasmo e impegno, portando in campo passione e spirito sportivo.

Al termine della giornata, il podio ha visto Matthias De Marino della 2 C, conquistare il primo posto e Chiara Vallefuoco della 1ª C aggiudicarsi un brillante terzo posto. Entrambi avranno l’onore di rappresentare la nostra scuola l’I.C. Socrate-Mallardo al Trofeo CONI di Bari, in programma dal 1° al 4 ottobre.

Il progetto “Bocciando si impara”, attivo presso l’Istituto dal 2019, è coordinato dal Sig. Maurizio Ifrigerio, referente della Federazione Bocce, che collabora da anni con la docente di Scienze Motorie, la Prof.ssa Nunzia Mazzocchi. Le lezioni si svolgono presso la scuola con il supporto di un tecnico federale e la supervisione della Prof.ssa Mazzocchi.

Inoltre, una volta al mese, gli studenti si allenano presso il Bocciodromo di Marano, grazie all’impegno dei genitori che li accompagnano con entusiasmo, al di fuori dell’orario scolastico.

Un grande applauso ai nostri ragazzi, che con impegno e determinazione continuano a portare alto il nome della scuola nello sport!













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