Scioglimenti, Nappi (Lega): altra prova di doppiezza e ipocrisia del Pd

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“È eclatante l’ennesima prova di doppiezza e ipocrisia del Pd, evidente macchina di potere che costruisce alleanze alla cui guida pone figure che è pronto a scaricare all’occorrenza. Sia quando dalle indagini della magistratura emergono oggettivi elementi di infiltrazione della macchina amministrativa, come nel caso di Castellammare di Stabia, sia quando questi elementi non esistono e sono stati semplicemente ‘ventilati’, come avviene nel caso di Torre Annunziata. Il senso altissimo di una valore come la legalità non si può sbandierare e pretendere a giorni alterni, né solamente quando si rischia di intaccare interessi ed equilibri di partito. Ma su questo punto il Pd e, in generale, la sinistra non hanno rivali: sono campioni mondiali di doppia morale”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

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