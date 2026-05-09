Colpo ai “predatori del lusso”: arrestati tra Napoli e Casoria tre presunti specialisti dei furti milionari in Costa Azzurra

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Nella scorsa mattinata, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a tre mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria francese nei confronti di tre persone — due uomini e una donna, di età compresa tra i 50 e i 55 anni — ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso sul territorio francese.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli su richiesta della Polizia francese, per il tramite del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Gli indagati sono ritenuti responsabili del tentativo di furto di un orologio di lusso, del valore di circa 200.000 euro, commesso il 21 aprile 2025 nella città di Cannes ai danni di un turista cittadino russo.

I destinatari dei provvedimenti sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni nei comuni di Napoli e Casoria.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati associati presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata associata presso la Casa Circondariale Femminile di Secondigliano.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di collaborazione internazionale avviato tra il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Napoli e la Polizia francese, finalizzato al contrasto dei furti e delle rapine di orologi di lusso perpetrati in Costa Azzurra.













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