Mugnano, verifiche dei Carabinieri sulle liste elettorali: lo scoop di Terranostranews e Il Mattino finisce anche sul Fatto Quotidiano

Le verifiche dei Carabinieri sui candidati al Consiglio comunale di Mugnano, anticipate nei giorni scorsi da Terranostranews e da Il Mattino, sono finite oggi anche sulle pagine del Fatto Quotidiano.

La notizia riguardava gli accertamenti in corso sulle liste elettorali e sui profili di alcuni aspiranti consiglieri in vista delle prossime amministrative. Uno scoop che aveva acceso immediatamente il dibattito politico cittadino e attirato l’attenzione degli ambienti investigativi.

Il quotidiano nazionale ha ripreso oggi la vicenda, senza però citare la fonte originaria dell’indiscrezione giornalistica. Un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto considerando che la notizia era stata pubblicata con giorni di anticipo da Terranostranews e successivamente rilanciata anche da Il Mattino.