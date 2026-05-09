Napoli e provincia sotto assedio tra droga, violenza ed esplosivi: raffica di blitz da Pozzuoli a Scampia

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Notte di controlli e interventi ad ampio raggio dei Carabinieri tra Napoli e provincia, con arresti, sequestri e scene di forte tensione nei quartieri più difficili del territorio.

A Scampia i militari hanno arrestato tre giovanissimi pusher, tra cui un 15enne e un 16enne, sorpresi mentre cedevano dosi di cobret, crack e marijuana nel lotto H dei “Sette Palazzi”. Dopo il blitz, all’esterno della caserma si è scatenata una violenta protesta da parte di amici e parenti degli arrestati: sei persone sono state denunciate per resistenza e danneggiamento.

Nel rione Sanità, invece, i Carabinieri hanno scoperto un appartamento trasformato in base per lo spaccio: sequestrati hashish, bilancini e materiale per il confezionamento della droga. Nei guai due ragazzi di 18 e 16 anni.

Operazione delicata anche a Pozzuoli, nel rione Toiano, dove i militari hanno rinvenuto in un vano ascensore un vero arsenale criminale: un chilo e mezzo di hashish e due ordigni esplosivi artigianali dal forte potenziale distruttivo. Necessario l’intervento degli artificieri per mettere in sicurezza l’area.

Ad Ercolano, infine, i Carabinieri hanno arrestato un 43enne accusato di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della madre anziana e della compagna. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche oltre mezzo chilo di hashish e materiale per lo spaccio.

Un bilancio pesante che conferma l’intensificazione dei controlli dell’Arma contro criminalità, droga e violenza nell’area metropolitana di Napoli.













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