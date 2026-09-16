Marano, traffico in tilt per un incidente sulla via Marano-Quarto: tre auto coinvolte e un ferito

Condividi

Visite: 212

23 Visite

Traffico in tilt a Marano a causa di un incidente avvenuto lungo la strada per Quarto. Tre le auto coinvolte, con una persona rimasta ferita nello scontro.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un problema a un braccetto di una delle vetture, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili, mentre si attende l’arrivo dei carroattrezzi per rimuovere i veicoli incidentati.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: traffico fortemente rallentato e circolazione bloccata in diversi punti di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti