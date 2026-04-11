ACERRA, DUE GIOVANI GAMBIZZATI NELLA NOTTE

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Nella notte personale della polizia di stato è intervenuto presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03 e classe ‘01, entrambe giunte con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori.
I due giovani sono ricoverati, non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due sarebbero stati feriti da alcuni soggetti giunti a bordo di due ciclomotori nel centro cittadino di Acerra. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra che procedono.
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