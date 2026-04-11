Chiaiano: controlli a tappeto nelle zona limitrofe alle reti di trasporto. Carabinieri denunciano 3 le persone

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Servizio di controllo straordinario del territorio per i carabinieri della stazione di Napoli Marianella.
Al setaccio tutte le aree limitrofe alle reti di trasporto della periferia partenopea.
Chiaiano. I militari pattugliano la zona della metropolitana quando  vedono una macchina aggirarsi nei pressi di un parcheggio limitrofo.
La fermano. A bordo tre uomini: un 50enne, un 42enne e un 60enne.
I carabinieri vogliono capirci di più, parte il controllo. All’interno dell’auto un giraviti e un chiavino esagonale. Sono oggetti utilizzati per i furti di auto.
I 3 sono stati denunciati e dovranno rispondere di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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