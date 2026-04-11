GIUGLIANO, INCENDIO IN UN’ABITAZIONE: MADRE E FIGLIO FERITI. ENTRAMBI AL SANTOBONO

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I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Vicinale 100 per un incendio all’interno di un’abitazione. All’interno due persone: una donna del 1978 e il figlio di 5 anni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi, non sono in pericolo di vita. Cause ancora da accertare. L’incendio è stato domato e l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. dammi titolo

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