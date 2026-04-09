SCUOLA, IL 14 APRILE A NAPOLI IL CONGRESSO REGIONALE UIL CAMPANIA

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Ridare centralità alla scuola pubblica come infrastruttura democratica del Paese: è da qui che parte il Congresso regionale della UIL Scuola Campania, in programma il 14 aprile a Napoli, dal titolo “La scuola che tiene insieme il Paese”.

Un appuntamento che assume un chiaro valore politico e sindacale, in una fase segnata da criticità strutturali del sistema scolastico, tra precarietà diffusa, carenza di organici e necessità di investimenti su sicurezza e qualità dell’offerta formativa. Il Congresso rappresenta, al tempo stesso, un momento di sintesi del lavoro svolto e una piattaforma di rilancio dell’azione sindacale sul territorio.

“Il titolo scelto – dichiara la segretaria generale della UIL Scuola Campania, Roberta Vannini – richiama il valore fondante della scuola: un presidio democratico capace di unire e tenere insieme comunità, territori e opportunità. Arriviamo a questo Congresso dopo un lavoro quotidiano costruito accanto ai lavoratori della scuola, con serietà e coerenza”.

“In questi anni abbiamo difeso i diritti del personale scolastico, contrastato scelte che penalizzavano la scuola pubblica e contribuito a portare all’attenzione nazionale le principali criticità del sistema – prosegue Vannini –. Il consenso crescente è il risultato di un impegno condiviso e di una presenza costante nei luoghi di lavoro”.

Il Congresso si propone come base di ripartenza per una nuova fase dell’iniziativa sindacale: al centro, il superamento della precarietà, il rafforzamento degli organici, gli investimenti sulla sicurezza degli edifici e la piena valorizzazione delle professionalità.

“Servono interventi strutturali – conclude Vannini –. Rafforzeremo il rapporto con la confederazione, nella consapevolezza che solo un’azione condivisa può incidere in modo efficace e produrre risultati concreti”.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti istituzionali regionali e nazionali.













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