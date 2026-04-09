AFRAGOLA, IL GIP CONFERMA SEQUESTRO 25 APPARTAMENTI

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AFRAGOLA – IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD HA CONVALIDATO IL SEQUESTRO ESEGUITO DALLA POLIZIA LOCALE DI N. 25 APPARTAMENTI E N.5 LOCALI COMMERCIALI IN VIA CIARAMELLI .

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, nei giorni scorsi ha ispezionato un cantiere in Vi Ciaramelli dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piano più il tetto termico abitabile, per un totale di n.25 appartamenti e n. 5 locali commerciali. Dagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropiandosi di parte di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola per un totale di circa 175 mq. Per le difformità accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi, l’invasione e l’appropriazione di area pubblica, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha convalido il sequestro eseguito dalla Polizia Locale.













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