Incandidabili alle future elezioni a Marano, attesa per la decisione dei giudici: verdetto tra domani e la prossima settimana

Sono giorni di febbrile attesa a Marano per conoscere i nomi degli incandidabili dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. I giudici del tribunale di Napoli Nord, al termine dell’udienza, si sono riservati la decisione, che era attesa già nei giorni scorsi ma che con ogni probabilità slitterà alla prossima settimana.

L’udienza è stata ripetuta dopo che uno dei magistrati aveva dichiarato la propria incompatibilità, allungando ulteriormente i tempi di una vicenda seguita con grande attenzione in città.

Secondo le indiscrezioni, sarebbero almeno due i provvedimenti di incandidabilità pronti: tra i nomi più accreditati figurano l’ex sindaco Matteo Morra e l’ex vicesindaco Luigi Carandente. Non si escludono però possibili sorprese, con l’eventuale coinvolgimento anche di qualche ex consigliere comunale.

La decisione dei giudici rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro politico della città, chiamata a voltare pagina dopo il commissariamento.