Quarto. Giudice di Pace al corso Italia, il nodo traffico divide: la proposta alternativa del Nuovo CDU

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Gentile Direttore,

la vicenda urbanistica e amministrativa che sta interessando la città di Quarto merita attenzione e un serio dibattito pubblico. In una fase in cui strumenti fondamentali come il PUC e la DMO non risultano ancora approvati, si ha la sensazione che l’azione amministrativa proceda senza una visione chiara, rischiando di trascinarsi in una gestione di ordinaria sopravvivenza fino al 2028.

Nel corso del consiglio comunale del 31 marzo, l’amministrazione ha acquisito al patrimonio comunale un immobile – di recente oggetto di provvedimento per abusivismo – situato su corso Italia. Un’operazione che, sulla carta, apre a prospettive importanti: la realizzazione del Giudice di Pace, di una piscina comunale e la delocalizzazione della scuola De Filippo.

Tuttavia, pur riconoscendo la valenza dell’acquisizione, non si possono ignorare le criticità legate alla scelta delle destinazioni. Collocare il Giudice di Pace lungo l’arteria principale della città, già fortemente congestionata in diverse fasce orarie, rischia di aggravare ulteriormente la vivibilità urbana, trasformando il traffico quotidiano in un vero e proprio problema per cittadini e attività commerciali.

Come Nuovo CDU riteniamo esista un’alternativa più equilibrata e lungimirante: destinare la sede del Giudice di Pace presso l’istituto Lancia, attualmente in fase di ristrutturazione grazie ai fondi del PNRR. Una scelta che consentirebbe, da un lato, di alleggerire la pressione su corso Italia e, dall’altro, di rivitalizzare il centro storico, offrendo nuove opportunità ai commercianti che da tempo vivono una fase di crescente difficoltà.

Per queste ragioni, nelle prossime settimane avvieremo una raccolta firme per sostenere questa proposta, con l’obiettivo di portarla all’attenzione dell’amministrazione comunale e stimolare una riflessione più ampia e partecipata sul futuro della città.

Certi che il confronto pubblico rappresenti il primo passo verso decisioni più efficaci e condivise, porgiamo cordiali saluti.

Nuovo CDU Quarto













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