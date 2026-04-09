ISRAELE DICE SI AI NEGOZIATI CON IL LIBANO. TRUMP: OTTIMISTA PER ACCORDO CON IRAN

Guerra. Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. L’autorità portuale iraniana sconsiglia alle navi di attraversare lo Stretto di Hormuz senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il rischio riguarda la presenza di mine. Indicati percorsi alternativi.