ISRAELE DICE SI AI NEGOZIATI CON IL LIBANO. TRUMP: OTTIMISTA PER ACCORDO CON IRAN

Trump: molto ottimista su un accordo con l’Iran a portata di mano
Donald Trump è «molto ottimista» sulla possibilità che un accordo di pace con l’Iran sia a portata di mano. Lo ha detto il presidente in un’intervista a Nbc, sottolineando che i leader iraniani parlano diversamente quando sono nelle riunioni rispetto a quando parlano con la stampa. «Sono molto più ragionevoli. Si sono detti d’accordo su tutte le cose su cui dovevano essere d’accordo. Ricordatevi, sono stati conquistati», ha messo in evidenza.
Libano: oltre 300 morti per gli attacchi israeliani di ieri e feriti almeno 1.150
Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani avvenuti ieri in tutto il Paese hanno causato la morte di oltre 300 persone e il ferimento di almeno 1.150. Il ministero ha affermato che «gli attacchi aerei del nemico israeliano di ieri hanno provocato un bilancio preliminare di 303 martiri e 1.150 feriti», aggiungendo che il bilancio complessivo dall’inizio della guerra tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, il 2 marzo, è salito a 1.888 morti e 6.092 feriti. Il Ministero ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso, così come le analisi del dna sui corpi trasferiti negli ospedali.
Prima petroliera non iraniana attraversa Hormuz dal cessate il fuoco
La prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz giovedì, dopo l’annuncio del fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. E’ quanto emerge dai dati di MarineTraffic. La Msg, una petroliera battente bandiera gaboniana, ha attraversato lo stretto oggi con a bordo circa 7.000 tonnellate di olio combustibile emiratino ed è diretta ad Aegis Pipavav, in India, secondo il servizio di monitoraggio marittimo. Solo altre due petroliere, entrambe battenti bandiera iraniana, e sei navi portarinfuse hanno attraversato lo stretto da ieri, secondo Kpler, proprietaria di MarineTraffic.
Mattarella: Libano sotto bombardamento devastante
«Non posso non ricordare quanto avviene in Medio Oriente, quanto avviene in questo momento in Libano, un Paese indipendente con un nuovo Presidente, un nuovo Governo che sta procedendo ad una stabilizzazione crescente del Paese e anche con una progressiva riduzione e disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti come ieri è avvenuto». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro a Praga con l’omologo della Repubblica Ceca, Petr Pavel.
Israele: non ci sarà nessun cessate il fuoco prima dei colloqui col Libano
Non ci sarà alcun cessate il fuoco con Hezbollah prima dei colloqui con il Libano. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al Times of Israel. I colloqui inizieranno «nei prossimi giorni», ha confermato il funzionario, senza fornire ulteriori dettagli.
Negoziati tra Israele e Libano iniziano la settimana prossima negli Usa
I negoziati diretti fra Israele e il Libano inizieranno la prossima settimana e il primo incontro si terrà al Dipartimento di Stato a Washington. Lo riporta Axios citando una fonte israeliana, secondo la quale gli Stati Uniti saranno guidati dall’ambasciatore americano in Libano Michel Issa. Israele sarà invece rappresentata dal suo ambasciatore negli Stati Uniti Yechiel Leiter, mentre il Libano dal suo ambasciatore a Washington Nada Hamadeh-Moawad.
Netanyahu: ho ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano
«Alla luce dei ripetuti appelli del Libano ad avviare negoziati diretti con Israele, ieri durante la riunione del Consiglio dei Ministri ho dato la direttiva di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano. I negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. Israele apprezza l’appello odierno del Primo Ministro libanese sul disarmo di Beirut». Lo comunica il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.
Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi in Libano
Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l’intensità degli attacchi israeliani in Libano al fine di contribuire a garantire il successo dei negoziati con l’Iran. Lo riferisce Nbc citando un funzionario dell’amministrazione Trump. Israele ha accettato di «essere un partner collaborativo», ha messo in evidenza.
Mosca: cessate il fuoco riguarda anche il Libano
La Russia ritiene che gli accordi tra gli Usa e l’Iran per il cessate il fuoco abbiano una dimensione regionale, e quindi si estendano anche al Libano. Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca, citato da Interfax, riferendo di un colloquio telefonico tenuto oggi dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. «Condanniamo fortemente l’attacco israeliano dell’8 aprile sul Libano, che ha portato a numerose vittime civili e alla estesa distruzione di infrastrutture civili», ha detto da parte sua la portavoce del ministero, Maria Zakharova, citata dalla Tass.
Parigi: accordo Ue-Israele potrebbe essere ridiscusso
L’accordo di associazione fra l’Unione europea e Israele potrebbe essere «ridiscusso» alla luce della «gravità di quanto successo ieri (in Libano, ndr) e vista la situazione in Cisgiordania»: lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, definendo «sproporzionati» i bombardamenti da parte di Israele contro il Libano.
Il direttore generale del Fmi: da guerra in Iran shock dell’offerta di vasta portata
La guerra in Iran è alla base di «uno shock dell’offerta di vasta portata, con il flusso giornaliero globale di petrolio ridotto di circa il 13% e quello di GNL di circa il 20%». Si tratta di uno shock «globale, poiché tutti noi ci troviamo ora a pagare di più per l’energia», mentre «le catene di approvvigionamento risultano interrotte in tutto il mondo; ed è asimmetrico, dato che il suo impatto dipende dalla prossimità al conflitto». E’ quanto ha detto il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva.
il Libano chiede colloqui diretti con Israele
Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all’indomani dei raid che hanno provocato almeno 200 morti e più di 1.000 feriti.
Forze israeliane, ‘via da periferia sud Beirut’
Ancora un «avviso urgente» delle forze israeliane (Idf) per chi si trova nella periferia sud della capitale libanese Beirut, tradizionale roccaforte di Hezbollah.
Su X il portavoce delle Idf Avichay Adraee pubblica un messaggio che indica in particolare otto zone da cui allontanarsi mentre Israele prosegue le operazioni militari contro gli Hezbollah libanesi, storicamente sostenuti dall’Iran.
Teheran consentirà transito Hormuz a non più di 15 navi al giorno
L’Iran consentirà il transito nello Stretto di Hormuz a non più di 15 navi al giorno, in base all’accordo di cessate il fuoco. Lo ha riferito alla Tass una fonte di alto livello di Teheran. «Il traffico dipende strettamente dal consenso dell’Iran e dal rispetto di un protocollo specifico. Questo nuovo quadro normativo, attuato sotto la supervisione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, è stato ufficialmente comunicato alle parti nella regione – ha spiegato la fonte – Non ci sarà un ritorno allo status quo precedente alla guerra».
Netanyahu, ‘continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva’
Israele continuerà a colpire Hezbollah «ovunque sia necessario». Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu.
Media Libano, almeno 17 persone uccise stamattina in raid israeliani
Almeno 17 persone sono state uccise e diverse altre ferite nei raid aerei israeliani sul Libano meridionale. Lo scrive l’agenzia di stampa libanese Nna. Un attacco israeliano sulla città di Zrariyeh, nel Libano meridionale, ha causato la morte di oltre 10 persone, tra cui donne e bambini, dopo aver colpito un edificio residenziale. Un altro raid aereo israeliano a Abbassiyeh ha causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre, precisando che le cifre sono ancora preliminari. Il ministero della Salute ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sul Libano dal 2 marzo è salito a 1.739.
Iran: colloqui di pace Teheran-Usa, due giorni di vacanza a Islamabad
Le autorità pakistane hanno annunciato due giorni di vacanza a Islamabad a partire da oggi, in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran che si terranno nella capitale sabato. Nella comunicazione emessa ieri sera dall’amministrazione distrettuale di Islamabad, non è stata fornita alcuna motivazione, ma le autorità della capitale hanno spesso annunciato giorni di vacanza o restrizioni per motivi di sicurezza in vista di eventi diplomatici di alto profilo. Il Pakistan si sta preparando per colloqui che vedranno coinvolti rappresentanti statunitensi e iraniani sulla guerra in Medio Oriente. La Casa Bianca ha annunciato che il vicepresidente J.D. Vance guiderà la delegazione ai negoziati di Islamabad. Secondo l’avviso affisso ieri dal commissario distrettuale di Islamabad, i giorni di vacanza di oggi e domani si applicano solo al territorio della capitale. La notifica specifica che rimarranno aperti gli uffici che forniscono servizi essenziali, tra cui polizia, ospedali e aziende di fornitura di energia elettrica e gas. «I servizi essenziali rimarranno operativi», ha dichiarato l’ufficio del vice commissario in un comunicato pubblicato su X, consigliando ai residenti di «pianificare le proprie attività di conseguenza».
Amb. Iran, nostra delegazione raggiungerà stasera Islamabad per colloqui
L’ambasciatore di Teheran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana raggiungerà stasera la capitale pachistana Islamabad per i colloqui con gli Usa in programma nel fine settimana.
Trump: ‘Forze Usa schierate vicino a Iran fino al raggiungimento di un vero accordo’
«Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno schierate vicino all’Iran e nelle aree circostanti fino a quando un vero accordo non sarà raggiunto non sarà pienamente rispettato». Lo ha scritto il presidente americano Trump in un post sul suo social Truth. «Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, cosa altamente improbabile, allora inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima», ha aggiunto.
«L’accordo è stato raggiunto molto tempo fa e, nonostante tutta la falsa retorica contraria, non ci saranno armi nucleari e lo Stretto di Hormuz sarà aperto e sicuro». Si legge in un post su Truth pubblicato dal presidente americano Donald Trump. «Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta preparando e riposando, in attesa, anzi, della sua prossima conquista. l’America è tornata!”.
Hezbollah, ‘razzi su un kibbutz in risposta alla violazione di Israele della tregua’
Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla «violazione» della tregua tra Stati Uniti e Iran, riporta Afp. La dichiarazione è giunta un giorno dopo che Hezbollah aveva affermato di avere il «diritto» di rispondere a una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano. «In risposta alla violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del nemico», Hezbollah ha preso di mira il kibbutz israeliano di Manara, vicino al confine con il Libano, «con un lancio di razzi» nelle prime ore di giovedì, si legge in un comunicato di Hezbollah.
Onu, ‘gli attacchi israeliani in Libano sono un grave pericolo per la pace’
Gli attacchi israeliani contro il Libano rappresentano un «grave pericolo» per il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, ha avvertito il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, come riporta Afp. «La prosecuzione dell’attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e globale nella regione», ha affermato il portavoce in una dichiarazione, ribadendo l’appello per la cessazione immediata delle ostilità. Gli attacchi israeliani contro il Libano di mercoledì hanno causato la morte di 182 persone.
Guerra. Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. L’autorità portuale iraniana sconsiglia alle navi di attraversare lo Stretto di Hormuz senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il rischio riguarda la presenza di mine. Indicati percorsi alternativi.