Apprensione a Marano, ragazza non risponde: intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 606
38 Visite

Momenti di apprensione nel centro di Marano, in piazza Trieste e Trento, dove sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per una segnalazione riguardante una ragazza maggiorenne che non rispondeva alle chiamate.

La giovane, che vive da sola e sarebbe affetta da problemi psichiatrici, ha fatto scattare l’allarme tra familiari e conoscenti, preoccupati per il mancato contatto. Da qui la richiesta di intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Le operazioni sono ancora in corso e si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della ragazza e sull’esito dell’intervento.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore