Allarme rientrato a Marano, donna trovata in buone condizioni dopo l’intervento dei soccorsi

È rientrato l’allarme nel centro di Marano, in piazza Trieste e Trento, dove nel pomeriggio erano intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per una segnalazione riguardante una donna che non rispondeva alle chiamate.

La donna, sulla trentina e residente da sola nell’abitazione, dopo la perdita recente dei genitori, aveva fatto scattare la preoccupazione di familiari e conoscenti, anche in considerazione di alcune fragilità personali. Dopo le verifiche effettuate sul posto, è stato accertato che sta bene.

L’intervento si è quindi concluso senza conseguenze, riportando la situazione alla normalità.