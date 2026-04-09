Allarme rientrato a Marano, donna trovata in buone condizioni dopo l’intervento dei soccorsi

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È rientrato l’allarme nel centro di Marano, in piazza Trieste e Trento, dove nel pomeriggio erano intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per una segnalazione riguardante una donna che non rispondeva alle chiamate.

La donna, sulla trentina e residente da sola nell’abitazione, dopo la perdita recente dei genitori, aveva fatto scattare la preoccupazione di familiari e conoscenti, anche in considerazione di alcune fragilità personali. Dopo le verifiche effettuate sul posto, è stato accertato che sta bene.

L’intervento si è quindi concluso senza conseguenze, riportando la situazione alla normalità.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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