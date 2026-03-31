“Madre e figlia morte dopo Natale: «Avvelenamento con la ricina», non fu intossicazione alimentare. Si indaga per omicidio

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Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C’è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato.
Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all’estero. Resta ancora da chiarire chi abbia somministrato la sostanza e in quale modalità.
Gli inquirenti proseguono con accertamenti serrati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità, mentre ulteriori analisi sono in corso per consolidare il quadro probatorio.
L’autopsia, effettuata il 31 dicembre, non aveva inizialmente fornito risposte chiare.