“Madre e figlia morte dopo Natale: «Avvelenamento con la ricina», non fu intossicazione alimentare. Si indaga per omicidio

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Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all’estero. Resta ancora da chiarire chi abbia somministrato la sostanza e in quale modalità.