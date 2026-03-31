Sicurezza a Marano, il prefetto Cardellicchio: “Risposta immediata dopo l’accoltellamento e piano straordinario di videosorveglianza, focus sul Ciaurro”

“Dopo i recenti episodi di accoltellamento davanti al parco giochi ho ritenuto doveroso ringraziare il Comando Carabinieri per l’immediatezza e la capacità mostrata nell’attività di indagine svolta. Successivamente si è tenuta una riunione di coordinamento per accelerare i tempi di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza che vedrà inclusa anche l’area oggetto dell’accoltellamento, ultimo episodio di una recrudescenza di intollerabile violenza urbana. Particolare attenzione è stata posta anche all’ammodernamento dell’impianto esistente ed alla predisposizione di contratti e metodologie che consentiranno il “dialogo” in standard 5G del vecchio con il nuovo sistema. Aggiornata anche la sala operativa del comando Polizia Locale con l’intendo di mettere in esercizio le videocamere di controllo via via che saranno consegnate funzionanti. Successivamente si è dato corso alla predisposizione di atti utili a farsi trovare pronti per la partecipazione ai nuovi bandi di concorso che il Ministero dell Interno e’ prossimo ad indire. Infine è stata esaminata l’ area della Villa del Ciaurro. Per questa e’ atteso a giorni il decreto di Città Metropolitana di finanziamento per il revisionato e potenziato sistema di video sorveglianza ed il miglioramento dell’impianto di illuminazione dell’area. Un S imbolo identitario per tutta la Comunità maranese oggetto anche di recente di vergognosi atti di vandalismo, sfregio e degrado”.

Prefetto Vincenzo Cardellicchio