Napoli, agguato alla Sanità: finisce in cella anche il fratello del killer di Giogió Cutolo

36 Visite
Hanno fatto fuoco contro due ragazzi non ancora ventenni per questioni legate a dinamiche criminali nel centro storico di Napoli. Sono finiti in manette due minorenni, entrambi ritenuti responsabili del duplice tentato omicidio consumato la notte del 18 gennaio scorso alla Sanità, contro due centauri, entrambi non ancora ventenni. In cella dunque due under 18, uno dei quali è fratello del minorenne a sua volta condannato per aver ucciso il musicista Giovanbattista Cutolo (delitto consumato in piazza Municipio il 31 agosto del 2023).© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews