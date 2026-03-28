Napoli, agguato alla Sanità: finisce in cella anche il fratello del killer di Giogió Cutolo

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Hanno fatto fuoco contro due ragazzi non ancora ventenni per questioni legate a dinamiche criminali nel centro storico di Napoli. Sono finiti in manette due minorenni, entrambi ritenuti responsabili del duplice tentato omicidio consumato la notte del 18 gennaio scorso alla Sanità, contro due centauri, entrambi non ancora ventenni. In cella dunque due under 18, uno dei quali è fratello del minorenne a sua volta condannato per aver ucciso il musicista Giovanbattista Cutolo (delitto consumato in piazza Municipio il 31 agosto del 2023).

Un blitz della squadra mobile del primo dirigente Mario Grassia, nel corso di una inchiesta della Procura per i minorenni guidata dalla procuratrice Patrizia Imperato, decisive le immagini del sistema di videosorveglianza.













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