Ilaria Salis, la Questura: “Controllo chiesto da un Paese Terzo”

“È intollerabile che in Italia una parlamentare sia sottoposta a verifiche preventive di questo tipo”, hanno incalzato Bonelli e Fratoianni, sollevando il sospetto di una strategia mirata contro le voci critiche: “Il governo Meloni ha deciso di mettere sotto sorveglianza l’opposizione?”, un vero e proprio delirio. Un fiume in piena: “Non siamo ancora l’Ungheria di Orbán e non abbiamo alcuna intenzione di diventarlo”, concludono i leader rossoverdi, chiedendo formalmente al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di fornire chiarimenti immediati. La Questura ha spiegato che “L’attività origina, quale atto dovuto, da una segnalazione proveniente da un paese terzo del panorama europeo, che non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti alle autorità italiane”. Non è legato a vicende passate che avevano portato alla detenzione della stessa Salis in Ungheria, né è quest’ultimo il Paese che avrebbe richiesto i controlli, fanno sapere fonti informate all’Ansa.