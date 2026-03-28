QUARTO: Alto Impatto per le strade di Quarto con pattuglie congiunte Carabinieri-Polizia Locale e unità cinofile. Soddisfazione del Sindaco Antonio Sabino

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“Ringrazio i militari della Tenenza di Quarto, guidati dal comandante Giuseppe Murgia, il nucleo radiomobile della Compagnia di Pozzuoli coordinata dal capitano dei carabinieri Raffaele Castanó e il comandante della Polizia Locale di Quarto, maggiore Ludovico Di Maio, per il potenziamento dei controlli di prevenzione con l’Alto Impatto sul nostro territorio – dice il sindaco Antonio Sabino – sono stati sequestrati coltelli e arnesi da scasso, impedendo la commissione di gravi reati ai danni dei nostri cittadini. Anche grazie a questi controlli e alle centinaia di telecamere di videosorveglianza collocate sul nostro territorio comunale, aumenta la sicurezza urbana”.

Il bilancio dei controlli congiunti Carabinieri-Polizia Locale ha registrato: 43 persone identificate, 41 veicoli controllati di cui 5 sottoposti a sequestro; 11 contravvenzioni al codice della strada elevate per un totale di 12mila euro circa. Due le persone segnalate per uso personale di droga.

Quattro, in totale, le persone denunciate: 2 dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio e una di porto abusivo di armi. Il 27enne, incensurato, è stato trovato in possesso di un coltello di 9 centimetri.

Denunciato anche un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 2 targhe rubate, numerose chiavi alterate e arnesi da scasso. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.













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