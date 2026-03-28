Il decreto sicurezza entra nelle stanze: controllo all’alba per Ilaria Salis. La polizia: controlli di routine

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A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata la stessa Salis, che sui social ha parlato apertamente di una deriva autoritaria. «L’Italia è ormai un regime», ha scritto, collegando direttamente il controllo alle nuove misure introdotte dal decreto sicurezza. «Viviamo già in uno stato di polizia», ha aggiunto, indicando nell’episodio non un fatto isolato ma il segno di un cambiamento più profondo.