Giugliano, altra sconfitta esterna: a Cerignola decide un rigore di Gambale

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Il Giugliano cade ancora in trasferta, sconfitto 1-0 dal Cerignola al termine di una gara equilibrata. A decidere il match è un rigore trasformato da Gambale nella ripresa, dopo un fallo di mano in area di De Rosa.
Eppure i gialloblù avevano approcciato bene la gara, creando nel primo tempo una grande occasione con Volpe, senza però concretizzare. Nella ripresa De Rosa sfiora il vantaggio colpendo un palo, imitato poco dopo anche dai padroni di casa.
L’episodio chiave arriva dopo la mezz’ora: il penalty per il Cerignola che rompe l’equilibrio e condanna il Giugliano all’ennesimo passo falso esterno, evitabile per quanto visto in campo.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews