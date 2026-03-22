“Pulmini del Comune per i diabili usati per portare gente a votare no”: accade a Napoli, la denuncia di Martusciello

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benevento provincia rocca dei rettori nuova regolamentazione consorzi asi fulvio martusciello (foto saverio minicozzi)
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Pulmini del Comune per i disabili usati per portare la gente a votare no al referendum. È quanto emerge da un video in cui l’assessore alle Politiche sociali della Terza Municipalità, Teresa Esposito, racconta di stare utilizzando quei mezzi per accompagnare cittadini al voto».

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. «È un fatto gravissimo.

Presenteremo un esposto e chiederemo che venga accertato ogni profilo di responsabilità, anche sotto il profilo del peculato. Chiediamo al sindaco di Napoli una verifica immediata su quanto accaduto e sull’utilizzo dei mezzi comunali». 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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