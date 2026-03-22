EPATITE A, OTTO NUOVI CASI: 54 IN TOTALE

In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 54. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità.
La Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha istituito un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto, al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale. Le misure adottate dalla Regione Campania e dai Comuni, unitamente alla responsabilità dei cittadini nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentiranno di contenere l’aumento dei casi.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews