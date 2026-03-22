Marano, strade rifatte e nuovi cantieri in arrivo: interventi concreti su via Migliaccio, Marano-Quarto e San Rocco anche grazie alle diffide ad Enel e società della fibra. Il Comune: “Inutile ingolfare di Pec, siamo sul pezzo”

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Interventi concreti e risultati già visibili sul territorio di Marano, dove negli ultimi mesi si è passati dai semplici rappezzi a lavori più strutturati sul manto stradale.

Ne sono un esempio i recenti rifacimenti di via Migliaccio e via Marano-Quarto, dove, grazie anche alle diffide indirizzate ai gestori dei sottoservizi come Enel e le società della fibra, è stato possibile intervenire in maniera più incisiva, restituendo ai cittadini tratti di strada completamente riqualificati.

Un cambio di passo che proseguirà anche nelle prossime settimane. È infatti previsto a breve un intervento su via San Rocco, per un tratto di circa 800 metri, dove si procederà con lavori più strutturali e non limitati ai rappezzi, seguendo lo stesso modello già adottato nelle altre arterie cittadine.

Dagli uffici comunali sottolineano come, pur tra difficoltà operative e risorse limitate, l’attività sia costante e pianificata, con l’obiettivo di migliorare in modo duraturo la viabilità.

Allo stesso tempo, viene rivolto un invito alla cittadinanza: le segnalazioni sono utili e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione, ma l’invio massiccio di PEC o richieste ripetute non accelera i tempi degli interventi e rischia di appesantire il lavoro degli uffici, già impegnati a dare risposte concrete.

Il percorso è tracciato: dopo Migliaccio e Marano-Quarto, ora tocca a via San Rocco, con nuovi lavori in arrivo che confermano una linea d’azione orientata a interventi più duraturi e risolutivi.













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