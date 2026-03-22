ESPLOSIONE IN UNA PALAZZINA A ROMA, PERSONE SOTTO LE MACERIE

Domenica di terrore a Piana del Sole nel quadrante sud della Capitale a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Dalle prime informazioni due palazzine sarebbero crollate a causa di una potente esplosione. Ci sarebbero due persone ferite in modo grave e ricoverate in ospedale in codice rosso e i vigili del fuoco, arrivati sul posto, stanno soccorrendo altre due persone rimaste sotto le macerie.

La potente deflagrazione ha danneggiato anche altri palazzi vicini e circa 70 persone sono state sfollate. Dai primi accertamenti a causare l’esplosione degli edifici in via Tavagnasco, angolo via Cigliè, sarebbe stata una fuga di gas prodotta da una bombola di gpl.