REFERENDUM, AFFLUENZA ALTA ALLE 12: CIRCA IL 15 PER CENTO

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L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14,9% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. La percentuale di affluenza al voto è circa il doppio di quella registrata all’ultimo referendum di giugno, sul lavoro, alla stessa ora. Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria sono le regioni che registrano la percentuale di affluenza più alta.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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