Napoli: rapinano un supermercato. Arrestati dalla Polizia 

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Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato due soggetti con volto travisato entrare all’interno del parcheggio di un supermercato, in via delle Repubbliche Marinare, che sotto minaccia di un fucile a canne mozze, hanno costretto l’addetto alla vigilanza ad entrare all’interno del supermercato.

I poliziotti, prontamente intervenuti nel corso della rapina in atto, hanno, con non poche difficoltà, dapprima disarmato e poi bloccato il soggetto che stava minacciando l’addetto alla vigilanza e immediatamente dopo anche il secondo rapinatore, che intanto aveva raggiunto le casse appropriandosi del denaro.

Di seguito, dagli accertamenti esperiti, all’interno dell’autovettura utilizzata dai due soggetti, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due targhe automobilistiche risultate provento di furto e 7 cartucce a palla per fucile da caccia cal. 12.

Inoltre, gli agenti hanno sequestrato un fucile da caccia modificato, con canne tagliate e rifornito di 2 cartucce cal. 12, una pistola munita di caricatore con 7 cartucce cal. 7.65 parabellum, un coltello serramanico ed un cacciavite utilizzati dagli indagati per commettere il reato.

Ancora, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dei predetti, rinvenendo presso l’abitazione del 59enne ulteriori 25 cartucce calibro 12 per fucile.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.













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