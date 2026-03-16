Prefetto e Procuratore Napoli nord a Marano per un incontro sulla legalità nel convento francescano

Giovedì 19 marzo prossimo ventura, alle ore 17.00, alla presenza del Prefetto di Napoli, del Procuratore della Repubblica del Tribunale Napoli Nord e del Presidente della Commissione Regionale Anticamorra, Beni confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafie, si terrà un incontro istituzionale presso la Biblioteca del Convento Santa Maria degli Angeli a Marano di Napoli.
L’iniziativa, promossa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli, rappresenta un momento di confronto istituzionale su temi di interesse pubblico che riguardano la sicurezza del territorio, il contrasto ad ogni forma di illegalità e il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, comunità locale e presidi civili. L’incontro si svolgerà all’interno della Biblioteca del Convento di Santa Maria degli Angeli, luogo di grande rilevanza storica per il territorio.