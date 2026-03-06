GUERRA IN IRAN, CROCERISTI ITALIANI ANCORA BLOCCATI. IL COMANDANTE: UNA PRIMA PARTE E’ RIUSCITA A SBARCARE

Nel corso della chiacchierata, il primo cittadino ha chiesto notizie sulle condizioni generali dell’equipaggio e di tutti i presenti sull’imbarcazione: “Dall’altra parte del telefono – spiega Mennella – ho trovato una persona serena e molto lucida, che mi ha descritto la situazione con estrema obiettività, parlandomi innanzitutto di un’assistenza ricevuta, in particolare dalla compagnia, attenta e puntale. Nel sottolineare che a bordo ci sono altri componenti dell’equipaggio della nostra città e che in generale tutti stanno bene, ci ha anche tenuto a farci sapere che una prima parte dei crocieristi è riuscita a sbarcare per poter poi fare ritorno nei Paesi di residenza”.

“Ondato – prosegue il sindaco della città vesuviana – ci ha anche tenuto a fare sapere che l’equipaggio lascerà la nave per ultimo, fra qualche giorno, ma anche che complessivamente la situazione appare serena.