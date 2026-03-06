Napoli-Torino, azzurri tornano al Maradona. Le probabili formazioni

Condividi

Il Napoli a meno quattro dal Milan con un cammino identico ai rossoneri, 3 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta, vuole provare a mettere pressione al Diavolo. Gli azzurri infatti giocheranno per primi in questo turno di Serie A.

La squadra di Conte arriva dalla vittoria in casa del Verona sofferta più del solito, contro l’ultima della classe il gol vittoria è arrivato al 96′ con il rientrante Lukaku. Fortunatamente per gli azzurri si tornerà a giocare in casa al Maradona dove il Napoli, in campionato, è imbattuto.

Alla lista degli infortunati nelle ultime settimane per il Napoli si è aggiunto McTominay, Conte però ha recuperato Lukaku che è stato decisivo a Verona. Il centravanti belga comunque non dovrebbe partire titolare nella sfida contro il Torino.

Torino

Importante vittoria dl Torino nell’ultimo turno in casa contro la Lazio, al debutto per D’Aversa. I granata grazie alle reti di Simeone e Zapata ha steso i biancocelesti e messo distanza dalla zona retrocessione essendo stata l’unica della metà bassa della classifica a vincere.

La vittoria in casa Toro mancava da tra giornate, dopo un pari al Franchi contro la Fiorentina e due sconfitte consecutive col Bologna in casa e in trasferta a Genova contro il Grifone. In trasferta in stagione solo tre vittorie del Torino in campionato, l’ultima cinque giornate fa contro il fanalino di coda Verona.

Nelle ultime quattro trasferta per gli uomini di D’Aversa sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio. Rispetto all’undici della sfida contro la Lazio il Toro dovrebbe cambiare solo Ebosse con Ilkhan che tornerà a disposizione dopo aver scontato la squalifica.

Le probabili formazioni Napoli Torino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Torino (3-4-3): Paleari; Coco, Ismajli, Lazaro; Ilkhan, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Zapata, Simeone. All. D’Aversa.













