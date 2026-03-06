Maranza pestano a sangue compagno di classe italiano

Condividi

Due maranza picchiano selvaggiamente un 16enne Italiano alla Stazione, perdita di denti e sangue per una lite da scuola.

Rabbia e sdegno a Treviso: un ragazzo italiano di 16 anni, in attesa del pullman per tornare a casa dopo scuola, è stato avvicinato da **due maranza coetanei** con cui aveva avuto screzi nei giorni precedenti (probabilmente nati a scuola o in zona stazione). Quello che doveva essere un semplice battibecco è degenerato in un pestaggio brutale e vigliacco: pugni ripetuti in pieno viso, il ragazzo è crollato a terra e ha perso **diversi denti** per i colpi violenti. Ricoverato d’urgenza al pronto soccorso con ferite serie al volto, ha fornito una descrizione precisa dell’autore materiale – un coetaneo già noto per litigi – ma i due aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo della volante.

Le indagini sono in corso: la madre della vittima ha annunciato querela formale, testimoni della stazione e commercianti della zona hanno confermato che **le risse tra giovanissimi sono all’ordine del giorno in quell’area. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15, in pieno giorno, sotto gli occhi di chi passava: un ragazzo italiano qualunque, che tornava a casa dopo le lezioni, ridotto in quel modo per una stupida lite.













