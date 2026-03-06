Cinema a scuola, Antonio De Matteo di “Mare Fuori” ispira gli studenti di Pianura

Condividi

Un grande protagonista del piccolo e grande schermo è arrivato tra i banchi di scuola per incontrare i giovanissimi. Speciale lezione per tanti studenti napoletani che hanno incontrato l’attore Antonio De Matteo, volto della popolare serie “Mare fuori”, scelto come testimonial di REC, il progetto realizzato da Centro Turistico Giovanile TURMED, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di “Cultura. Che classe!”, per avvicinare i giovani al mondo dell’audiovisivo.

«Con ‘Cultura, che classe!’ stiamo portando le arti sceniche nelle scuole e nei territori» afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo. «Grazie alla sinergia con associazioni ed esperti, l’Amministrazione educa i ragazzi ai linguaggi dell’audiovisivo: formiamo competenze e nuove professionalità, ma anche nuovi pubblici. La presenza dei testimonial – qui l’attore Antonio De Matteo – è un valore aggiunto decisivo: un volto riconosciuto dai giovani fa da ponte tra scuola e mondo del lavoro culturale, rendendo concreto un percorso ideale. È questa la direzione: cultura diffusa, accessibile, capace di generare opportunità per i ragazzi e per la città.»

De Matteo ha parlato ad allieve e allievi degli istituti comprensivi “Ferdinando Russo”, “Giovanni Falcone” e “72° Palasciano” che da diversi mesi sono i protagonisti del percorso di sensibilizzazione ai linguaggi audiovisivi che porta laboratori e altre occasioni di formazione nelle tre scuole del quartiere Pianura, nella zona a Nord di Napoli. Insieme a lui i docenti delle tre scuole di Pianura e gli esperti di REC che portano avanti le attività con protagonisti i giovanissimi.

Noto al grande pubblico per il ruolo di Lino in Mare Fuori, Antonio De Matteo ha una ricca carriera tra cinema e TV e ha vinto premi come il Premio Primi passi al Nuovo Sacher. Classe 1978, formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia, debutta la sua carriera a teatro nel 1996, protagonista di molti altri spettacoli di vario genere. Dagli anni Duemila è attore anche sul grande e piccolo schermo: al cinema in “Ocean’s Twelve”, “Saldi nel buio”, “Malerba”, “La guerra a Cuba”, “Stranizza d’amuri” e altri film. Molte le sue presenze nelle serie televisive: da “La squadra” a “Un posto al sole”, da “Don Matteo” a “Un medico in famiglia 9”. Attore anche in “Che Dio ci aiuti 3”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Un Passo dal Cielo”, “”Il patriarca” e “L’arte della Gioia”. Grande protagonista nella seguitissima serie “Mare Fuori” in cui Antonio De Matteo interpreta Lino, la guardia penitenziaria dell’istituto penitenziario minorile di Napoli dal carattere controverso ma dal cuore sensibile, diventando un punto di riferimento per alcuni giovani detenuti. Presente sin dalla prima stagione, il suo ruolo sarà centrale anche nella prossima stagione della serie cult italiana. Gli errori del passato e la complicità con i milanesi continuano a tormentare Lino fino a spingerlo a prendersi le sue responsabilità ma l’agente non è ancora pronto per ripartire e anzi precipita in una crisi difficile da affrontare.

REC, realizzato da Centro Turistico Giovanile TURMED, anima le tre scuole di Pianura attraverso laboratori di sceneggiatura, riprese, e fotografia, montaggio e post-produzione. I giovanissimi, guidati da diversi esperti e tutor, dopo il periodo di formazione, lavorano alla realizzazione di un cortometraggio di cui sono protagonisti sin dalla fase di ideazione e scrittura fino alla produzione vera e propria. Uno storytelling partecipativo che, insieme ad altre metodologie scelte dal progetto, stimola i giovanissimi a raccontare sé stessi e il proprio quartiere utilizzando le tecnologie digitali.













