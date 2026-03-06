Pediatra cambia ancora: a Marano genitori preoccupati dopo l’addio della dottoressa Boccia

Condividi

Visite: 511

40 Visite

Gentile direttore,

vorrei chiedere spazio sul suo giornale per dare voce a una situazione che, a mio avviso, sta creando forte disagio a molte famiglie di Marano. Si tratta della continuità dell’assistenza pediatrica per i nostri bambini, che negli ultimi anni è venuta meno più volte.

I miei figli erano pazienti della dottoressa Del Basso che, purtroppo, qualche anno fa è venuta a mancare. Da quel momento, però, l’Asl non è riuscita a garantire una vera continuità assistenziale ai piccoli pazienti che facevano parte del suo ambulatorio.

In un primo momento i bambini sono stati assegnati al dottor Biffaro. Dopo circa un anno, però, c’è stato un nuovo cambio e siamo passati alla dottoressa Gabriella Boccia. Molte famiglie, come la mia, avevano finalmente ritrovato un punto di riferimento: un medico che iniziava a conoscere i nostri figli, le loro storie cliniche e le loro esigenze.

Adesso, invece, dopo appena un anno, la dottoressa Boccia dovrebbe cessare l’attività pediatrica per i pazienti del nostro distretto. Una decisione che lascia nuovamente tante famiglie spiazzate e costrette a ricominciare tutto da capo con un altro pediatra.

Personalmente non ho parlato con la dottoressa e non conosco le ragioni di questa scelta, ma da madre non posso non esprimere il mio disappunto. Non capisco perché non si pensi prima di tutto al benessere dei bambini, che hanno bisogno di stabilità e di un rapporto di fiducia con il proprio pediatra.

Ogni volta che cambia il medico si riparte da zero: il pediatra deve conoscere i piccoli pazienti, le loro abitudini, eventuali problemi di salute, e anche noi genitori dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia.

Per questo motivo ritengo che questa situazione sia profondamente sbagliata e meriti attenzione. Spero che attraverso il suo giornale si possa accendere un riflettore su un problema che riguarda tante famiglie del nostro territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti