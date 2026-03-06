Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena ed assoluzioni per la banda di Napoli e Giugliano 

Condividi

Rapine in banca con bottino di oltre 300 mila euro, in 4 a processo. Sono 4 le persone di Napoli, Giugliano e Terni imputate, a vario titolo, di aver consumato 3 rapine a varie banche e di averne tentata un’altra, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni.

Arrivano gli sconti di pena ed in assoluzione, da parte della Corte di Appello di Ancona, che ha così accolto le impugnazioni degli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello ed Anna Avolio.

Si tratta di:

1. BETTARELLI Marco nato a Terni (TR) il 15.02.1971, residente a Montecastrilli (TR) detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Viterbo; condannato in primo grado ad anni 4 di reclusione;

2. MINIERI Federico, nato a Napoli il 08.02.1972, ivi residente, libero per questa causa; condannato in primo grado ad anni 4 mesi 8 di reclusione, si è visto scontare la

Pena in anni 4 di reclusione.

3. CICCARELLI Nicola, nato a Mugnano di Napoli Il 25.01.1986 residente a Giugliano In Campania, libero per questa causa; condannato in primo grado ad anni 4 di reclusione, si è visto ridurre la pena in anni 3 mesi 4 di reclusione.

4. MUSELLA Vincenzo, nato a Napoli, Il 06.12.1985, Ivi residente,libero per questa causa. Condannato in primo grado ad anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione, è stato assolto da un capo di imputazione e condannato alla pena finale

Di anni 4 di reclusione.













