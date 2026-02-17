Calvizzano: dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia

20 Visite
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la
Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 13 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 6 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso a Calvizzano nel 2019.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews