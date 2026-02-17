Marano, giovedì la presentazione del nuovo Servizio Integrato di Igiene Urbana. Incontro aperto a media, dirigenti scolastici e parroci del territorio

Condividi

La Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli presenta il nuovo Servizio Integrato di Igiene Urbana e avvia una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, accompagnata da un concorso educativo destinato agli alunni delle scuole primarie del territorio.

L’iniziativa segna l’avvio di una fase operativa che punta a rafforzare l’organizzazione del servizio, migliorare la qualità della raccolta e promuovere comportamenti consapevoli e responsabili sul tema dei rifiuti e del decoro urbano. La campagna informativa sarà sviluppata attraverso strumenti di comunicazione capillari e attività di coinvolgimento diretto della popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola, considerato snodo centrale per la diffusione di buone pratiche ambientali.

Il concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie nasce con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla sostenibilità, stimolando partecipazione, creatività e senso civico attraverso percorsi didattici dedicati al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.

La presentazione ufficiale del servizio, della campagna e del concorso si terrà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 12.30 presso il Municipio di Marano di Napoli, nella sala al primo piano. L’incontro è aperto ai rappresentanti dei media oltre che ai dirigenti scolastici e ai parroci del territorio cittadino.

Nel corso dell’appuntamento saranno illustrati contenuti, modalità operative e finalità dell’intervento, con un focus sul ruolo attivo della comunità locale nel percorso di miglioramento del sistema di igiene urbana.













