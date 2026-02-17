Cede un muro privato in via Mandracchio (video): senso alternato e disagi per alcuni giorni nella zona collinare di Napoli e Marano

Tra la collina dei Camaldoli e Marano di Napoli traffico rallentato per lo smottamento di un muro privato in via Mandracchio, arteria strategica verso la zona ospedaliera di Napoli.

Dopo le prime verifiche, la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato per motivi di sicurezza. Restano però forti rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta, con code e tempi di percorrenza dilatati.

Per la messa in sicurezza definitiva si prevedono almeno sette giorni di lavori. Disagi annunciati per residenti, pendolari e mezzi diretti ai presìdi ospedalieri dell’area collinare.

