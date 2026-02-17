SANNAZZARO DISTRUTTO, 60 PERSONE EVACUATE

Condividi

I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.

L’incendio è stato del tutto domato e il teatro è completamente distrutto. Lo dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, dopo ore di interventi. L’allarme è scattato, grazie ad un residente, alle 6.05. E’ allora che sono scattati i soccorsi. Paduano riferisce che durante le operazioni di spegnimento sono rimasti feriti, seppur in maniera lieve, due Vigili Del Fuoco coinvolti nel crollo di un teatrino. Al momento ci sono alcune zone che non sono ancora accessibili, come l’area dei depositi. In merito alle cause, ribadisce Paduano, “e ancora troppo presto stabilirle”.

È impossibile al momento stabilire se le fiamme siano partite dal teatro o o da un appartamento vicino. Così come non è possibile stabilire se l’impianto anti incendio del teatro sia scattato. Al momento sono 25 gli appartamenti evacuati, 12 dei quali hanno subito gravi danni. Non è certo quando i residenti potranno ritornare nelle loro case, visto che è iniziata la messa in sicurezza dell’area.

Evacuate circa 60 persone, otto soccorse per intossicazione di fumo di cui quattro ricoverate in ospedale per accertamenti, nessun ferito. E’ il bilancio degli interventi eseguiti finora per l’incendio del teatro Sannazaro, diffuso dalla prefettura. Per consentire le operazioni di soccorso, l’intera zona circostante è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Su richiesta dei Vigili del Fuoco, Enel ha provvisoriamente sospeso l’erogazione dell’energia elettrica nell’area interessata, comunicando che il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. L’Arpac sta collocando una centralina per il rilevamento dei fumi nell’aria. La protezione civile comunale si sta recando sul posto.













