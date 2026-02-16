Frana a Marano, il Comune riattiva l’acqua nel centro storico, pronte le ordinanze per la messa in sicurezza. Le testimonianze (il video)

Riparte dall’acqua il lento ritorno alla normalità dopo la frana tra via Roma e Casa Baiano. I tecnici comunali hanno chiuso esclusivamente la condotta idrica che alimentava il palazzo danneggiato, consentendo così di riaprire l’erogazione nel resto del centro storico. Restano disagi in alcune strade e l’autobotte dei Vigili del Fuoco continua a garantire rifornimento, ma l’acqua distribuita non è potabile.

Sul posto questa mattina sono ripresi i controlli nell’area interessata dal cedimento. Il movimento franoso ha provocato il crollo di un muro di contenimento che separava una palazzina dal terreno circostante, compromettendo la stabilità dell’edificio in cui vivevano 25 famiglie. Con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria sono stati eseguiti gli interventi urgenti, ma il fabbricato resta sotto sequestro. A breve il Comune emanerà un’ordinanza per imporre ai proprietari la messa in sicurezza. In modo da accelerare i tempi e poter chiedere al magistrato inquirente di consentire di rientrare in casa, almeno per recuperare materiali di prima necessità.

Carabinieri e Vigili del Fuoco presidiano la zona per impedire l’accesso allo stabile dichiarato inagibile ed evitare episodi di sciacallaggio.

Intanto le famiglie fanno i conti con lo sfollamento. Undici persone, tra cui quattro minori, sono ospitate in un albergo a Melito di Napoli; le altre hanno trovato sistemazione temporanea da parenti e amici.

«Non abbiamo più casa, la stanza da letto è venuta giù. Siamo vivi per miracolo», racconta Vincenzo Tassari insieme alla moglie Pina, ancora sotto shock. Parole che fotografano la paura di una notte che poteva trasformarsi in tragedia e che ora lascia spazio all’incertezza sul futuro.