Marano. Rinaldi: “Cartelle tributarie ingiuste: la mia battaglia contro la burocrazia opportunistica”

Stasera ho dovuto formulare una richiesta, in autotutela, di annullamento di cartelle di fantomatiche tasse comunali.

Ritengo che ho dovuto contrappormi a una classica carognata (per come appare nella forma e nella sostanza), finalizzata a spillare soldi ai cittadini, parecchi dei quali pecoroni nel senso più assoluto, perché quello che accade è dovuto alle loro scellerate scelte elettorali.

Un’operazione tributaria, questa, che sembra concepita unicamente per fare cassa, per compensare, in bilancio, spese comunali non sempre adeguate e rispondenti a utilità collettiva.

Se vedeste come è stato ridotto questo fetido paesone (che pretende di essere qualificato città) in cui abito, vi scandalizzereste non poco.

E io ci nacqui pure!

Ora è assimilabile a uno dei peggiori “quartieri” napoletani.

Lo squallore impera.

Ebbene, dopo aver eseguito il triste adempimento, ho avuto decimi di febbre. Tanto è stato il nervosismo che mi assale quando ho di fronte la burocrazia, figuriamoci poi quella opportunistica.

Agirei diversamente, altro che ricorsi.

Non ammetto che un grigio ufficio tributi e un gruppo di persone, insieme a formare una società di riscossione, possano fare perdere attimi preziosi della vita alla gente.

Sono diventato allergico a qualsiasi forma di controllo o di potere.

Lo ripeto sempre: stiano alla larga tutti coloro che pretendono o impongono, da odiosi malversatori.