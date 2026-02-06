Il Comune di Mugnano aderisce alla rottamazione quinquies

Condividi

In qualità di Assessore ai Tributi, sono lieto di annunciare che l’Amministrazione comunale ha deliberato, all’unanimità in seno alla Commissione Bilancio, l’adesione del Comune alla cosiddetta rottamazione quinquies.

La decisione è stata assunta su impulso del consigliere comunale Ezio Micillo e rappresenta una scelta amministrativa e politica di grande attenzione verso il territorio.

Come evidenziato dallo stesso consigliere Micillo, l’obiettivo principale della misura è favorire il recupero dei crediti di difficile esigibilità, riducendo al contempo il carico amministrativo degli uffici comunali e incentivando l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che si trovano in una temporanea condizione di difficoltà economica.

Si tratta di un provvedimento che coniuga responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche e sensibilità sociale, nell’ottica di una fiscalità più equa, sostenibile e vicina ai cittadini.

Dichiarazione dell’Assessore ai Tributi:

«Questa scelta nasce da una visione politica chiara: un’Amministrazione deve saper essere rigorosa, ma anche giusta e vicina ai cittadini. Con l’adesione alla rottamazione quinquies vogliamo offrire una risposta concreta a chi, pur volendo adempiere ai propri doveri, attraversa una fase di difficoltà. È un atto di responsabilità verso la comunità e di rispetto verso i contribuenti, che rafforza il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini.»

