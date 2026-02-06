FURTI E RAPINE NEGLI APPARTAMENTI, PRESA LA BANDA DEGLI ALBANESI

Nel Casertano ci sono stati momenti di forte tensione durante l’esecuzione, da parte della polizia di stato, dei provvedimenti di fermo nei confronti di quattro cittadini albanesi accusati di appartenere ad una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Il blitz è scattato nei comuni di San Marcellino e Cesa, dove i quattro risiedono con le famiglie.

Quasi cento i poliziotti della questura di Caserta che hanno preso parte all’operazione che hanno circondato le abitazioni degli indagati. Nonostante questo, non sono mancati i tentativi di fuga e reazioni violente. In particolare uno dei quattro albanesi è fuggito sui tetti, mentre un altro ha aggredito i poliziotti. L’episodio più grave si è verificato a San Marcellino quando il parente di uno degli indagati si è lanciato dal primo piano verso i poliziotti che erano giù, pronti ad eseguire il fermo; l’uomo, anch’egli albanese e di corporatura robusta, ha ferito cinque agenti, fortunatamente in modo non grave. Il suo gesto sarebbe servito per consentire la fuga, poi non riuscita, di uno dei presunti rapinatori.