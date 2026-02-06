MARANO. Impianti di riscaldamento: interventi ultimati alla scuola Tagliamento e programmazione manutentiva negli edifici scolastici

Condividi

Da oggi la nuova coppia gemellare dell’impianto di riscaldamento della scuola Tagliamento è pienamente funzionante ed opera a regime, garantendo maggiore efficienza e affidabilità del servizio.

Contestualmente è stata avviata la verifica delle caldaie presenti in tutte le scuole del territorio comunale. L’obiettivo è quello di sfruttare le future interruzioni estive delle attività didattiche per programmare e realizzare interventi manutentivi più efficaci, riducendo al minimo i disagi durante l’anno scolastico.

In un’ottica di pianificazione a medio-lungo termine, il Comune si è inoltre già candidato a partecipare a un bando regionale dedicato alle progettazioni degli impianti di riscaldamento negli edifici di maggiori dimensioni. L’auspicio è di poter ottenere il finanziamento, così da farsi trovare pronti alla prima occasione utile per l’avvio degli interventi di riqualificazione.













