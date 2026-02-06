Marano, stretta dei commissari sui funzionari: tutti gli atti deliberativi dovranno incassare il via libera dei sovraordinati prima di essere approvati

Condividi

Visite: 67

19 Visite

La macchina burocratica del Comune entra in una nuova fase di rigore e controllo. Con un provvedimento diretto a tutti i responsabili della struttura amministrativa, il funzionamento dell’apparato dell’Ente locale è stato fortemente regolamentato.

La Commissione straordinaria, che esercita i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, d’intesa con la Segretaria Generale Nadia Greco, ha firmato la nuova direttiva n. 5, introducendo un controllo sistematico, rigoroso e puntuale su tutti gli atti deliberativi posti in essere dall’amministrazione comunale.

Come sottolinea il prefetto Cardellicchio, nessun atto deliberativo potrà essere presentato per l’approvazione senza il visto di coerenza amministrativa del Sovraordinato incaricato della gestione delle singole materie. Anche le determine assunte dai responsabili dovranno essere comunicate tempestivamente ai Sovraordinati, per consentire la verifica di gestione e la corretta tenuta dei conti.

Si tratta di un provvedimento senza precedenti, mai adottato in passato, che il prefetto Cardellicchio ha già sperimentato con esiti positivi in contesti di gestione particolarmente complessi. L’obiettivo è quello di guidare, controllare e stimolare la compagine amministrativa attraverso azioni di formazione continua, aiutandola a crescere e a diventare capace di supportare ora la Commissione e, in futuro, i nuovi amministratori democraticamente eletti, a cui i cittadini di Marano affideranno il proprio futuro tra poco più di un anno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti