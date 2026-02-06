Appello per il “sistema Imperiale” e affari con Amato-Pagano: pene ridotte ma conferme per i principali protagonisti

Condividi

Si è concluso ieri il processo d’appello davanti alla Corte di Napoli sul traffico internazionale di cocaina orchestrato dall’ex boss Raffaele Imperiale. Pur confermando l’impianto accusatorio, i giudici hanno riconosciuto attenuanti generiche e il vincolo della continuazione, riducendo molte condanne rispetto al primo grado.

Le pene rideterminate includono: Luca Alvino 10 anni, Antonio Puzella 7 anni e 6 mesi, Antonio Cerullo 8 anni, Giuseppe Gentile 6 anni e 4 mesi, Corrado Genovese 5 anni e 4 mesi, Antonio De Dominicis 9 anni e 6 mesi, Raffaele Imperiale 22 anni, Fortunato Murolo 14 anni e Marco Liguori 14 anni e 4 mesi. Condanne confermate per Daniele Orsini, Girolamo Lucà, Marco Panetta, Gianmarco Cerrone, Mario Simeoli e Ciro Gallo.

Marco Liguori, considerato il collegamento principale tra Imperiale e il clan Amato-Pagano, ha ottenuto il riconoscimento della continuazione tra le condanne. Imperiale, pur essendo collaboratore di giustizia, passa dai 16 anni del primo grado a una pena complessiva di 22 anni e 20 giorni, grazie al riconoscimento della continuazione con una precedente condanna.

Il pubblico ministero lo aveva definito «uno dei massimi narcotrafficanti mondiali», con legami anche con gruppi paramilitari sudamericani. L’appello, pur riducendo alcune pene, conferma dunque la gravità delle responsabilità dei protagonisti del sistema Imperiale.













