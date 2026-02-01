Marano, furto nella chiesa dello Spirito Santo nuovo. Ladri rompono vetrata laterale

Furto nella notte nella chiesa dello Spirito Santo nuovo a Marano. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio sacro dopo aver forzato un finestrone laterale, danneggiandolo. Il bottino, da quanto si apprende, è di poche euro e un cellulare di scarso valore. Il danno più ingente è alla vetrata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.

